В НАТО заявили об отсутствии доказательств присутствия войск КНДР на Украине
Рютте: Подтверждения участия войск КНДР в конфликте на Украине отсутствуют
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров обороны альянса заявил, что доказательства участия войск КНДР в конфликте на Украине отсутствуют.
«У НАТО нет никаких доказательств присутствия военных КНДР на Украине», — отметил Рютте.
В то же время он указал, что Северная Корея, вероятно, оказывает России помощь, поставляя оружие и технологии. Роль КНДР, Китая и Ирана в конфликте обсуждалась на заседании министров.
Ранее Зеленский заявил, что инструкторы КНДР якобы обучают российских военных на «временно оккупированных территориях Украины». Кроме того, он добавил, что Россия и Северная Корея якобы намерены подготовить 10 тысяч военных из разных родов войск. Никаких доказательств этого он не привёл.
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