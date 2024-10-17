В НАТО заявили об отсутствии доказательств присутствия войск КНДР на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров обороны альянса заявил, что доказательства участия войск КНДР в конфликте на Украине отсутствуют.

«У НАТО нет никаких доказательств присутствия военных КНДР на Украине», — отметил Рютте.

В то же время он указал, что Северная Корея, вероятно, оказывает России помощь, поставляя оружие и технологии. Роль КНДР, Китая и Ирана в конфликте обсуждалась на заседании министров.