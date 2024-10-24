«Cнимки - вещь серьёзная»: Путин оценил «доказательства» присутствия военных КНДР в России
Путин прокомментировал «спутниковые снимки» с военными КНДР
Президент Владимир Путин прокомментировал опубликованные Сеулом «спутниковые снимки», которые на Западе выдаются как «доказательства» присутствия в России военных из КНДР. Речь об этом зашла в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.
«Cнимки — они вещь серьёзная. Если есть снимки, значит, они чего-то отражают», — сказал российский лидер, не став детализировать свой ответ.
Напомним, что лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всестороннем стратегическом партнёрстве в середине лета. Документ предусматривает незамедлительную помощь, в том числе военную, в случае, если одна из сторон подвергнется вооружённому нападению.
Life.ru