«Cнимки - вещь серьёзная»: Путин оценил «доказательства» присутствия военных КНДР в России

Президент Владимир Путин прокомментировал опубликованные Сеулом «спутниковые снимки», которые на Западе выдаются как «доказательства» присутствия в России военных из КНДР. Речь об этом зашла в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

«Cнимки — они вещь серьёзная. Если есть снимки, значит, они чего-то отражают», — сказал российский лидер, не став детализировать свой ответ.