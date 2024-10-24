Путин: РФ никогда не сомневалась в серьёзном подходе КНДР к договорённостям

Россия никогда не сомневалась в том, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) серьёзно относится к реализации пунктов договора в части совместной обороны. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

«Сегодня ратифицирован наш договор о партнёрстве. Там есть статья 4. И мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьёзно», — сказал глава государства.

При этом Путин отметил, что Россия будет сама решать, как выполнять пункты договора. По его словам, сначала необходимо провести переговоры по поводу имплементации 4 статьи.