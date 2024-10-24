Путин: РФ никогда не сомневалась в серьёзном подходе КНДР к договорённостям
Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Россия никогда не сомневалась в том, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) серьёзно относится к реализации пунктов договора в части совместной обороны. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.
«Сегодня ратифицирован наш договор о партнёрстве. Там есть статья 4. И мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьёзно», — сказал глава государства.
При этом Путин отметил, что Россия будет сама решать, как выполнять пункты договора. По его словам, сначала необходимо провести переговоры по поводу имплементации 4 статьи.
Ранее Life.ru сообщал, что лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всестороннем стратегическом партнёрстве в середине лета, 14 октября документ был отправлен на ратификацию в Госдуму. Нижняя палата парламента сегодня ратифицировала договор. Документ предусматривает незамедлительную помощь, в том числе военную, в случае, если одна из сторон подвергнется вооружённому нападению.