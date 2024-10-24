Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем партнёрстве между Россией и КНДР
Госдума на заседании 24 октября ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР. Он предусматривает незамедлительную помощь, в том числе военную, в случае, если одна из сторон подвергнется вооружённому нападению.
Как объяснили в МИД РФ, этот договор призван снизить риски эскалации на Корейском полуострове и стабилизировать ситуацию в Северо-Восточной Азии.
«Договор внесёт позитивный вклад в поддержание баланса сил в регионе на основе принципа неделимости безопасности, снижение риска рецидива войны на Корейском полуострове, в том числе с применением ядерных средств, и в целом закладывает основу для построения новой евразийской системы безопасности», — об этом на пленарном заседании ГД заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Напомним, что лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын ещё в июне подписали Договор о всестороннем стратегическом партнёрстве, этот документ 14 октября был направлен на ратификацию в Госдуму.
Life.ru