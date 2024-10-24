Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 07:40

Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем партнёрстве между Россией и КНДР

Госдума на заседании 24 октября ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР. Он предусматривает незамедлительную помощь, в том числе военную, в случае, если одна из сторон подвергнется вооружённому нападению.

Как объяснили в МИД РФ, этот договор призван снизить риски эскалации на Корейском полуострове и стабилизировать ситуацию в Северо-Восточной Азии.

«Договор внесёт позитивный вклад в поддержание баланса сил в регионе на основе принципа неделимости безопасности, снижение риска рецидива войны на Корейском полуострове, в том числе с применением ядерных средств, и в целом закладывает основу для построения новой евразийской системы безопасности», — об этом на пленарном заседании ГД заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Ким Чен Ын осмотрел базы стратегических ракет КНДР
Ким Чен Ын осмотрел базы стратегических ракет КНДР

Напомним, что лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын ещё в июне подписали Договор о всестороннем стратегическом партнёрстве, этот документ 14 октября был направлен на ратификацию в Госдуму.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • КНДР
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar