Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем партнёрстве между Россией и КНДР

Госдума на заседании 24 октября ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР. Он предусматривает незамедлительную помощь, в том числе военную, в случае, если одна из сторон подвергнется вооружённому нападению.

Как объяснили в МИД РФ, этот договор призван снизить риски эскалации на Корейском полуострове и стабилизировать ситуацию в Северо-Восточной Азии.

«Договор внесёт позитивный вклад в поддержание баланса сил в регионе на основе принципа неделимости безопасности, снижение риска рецидива войны на Корейском полуострове, в том числе с применением ядерных средств, и в целом закладывает основу для построения новой евразийской системы безопасности», — об этом на пленарном заседании ГД заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.