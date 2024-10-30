В Раде уличили главкома ВСУ в переводе авиатехников и медиков в пехоту

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский решил перевести техников авиационной отрасли в пехоту. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

«Сырский переводит авиатехников в пехоту, чтобы лётчики сами готовили себе самолёты», — написала нардеп в телеграм-канале.

Кроме того, по распоряжению Сырского в пехоту из командования медицинских сил ВСУ переводят и врачей. По словам Безуглой, при переводе никто не учитывает медицинскую квалификацию, важна лишь пригодность к службе.