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30 октября, 14:59

В Раде уличили главкома ВСУ в переводе авиатехников и медиков в пехоту

Нардеп Безуглая: Главком ВСУ Александр Сырский переводит авиатехников в пехоту

Марьяна Безуглая и Александр Сырский. Обложка © Telegram / Марʼяна Безугла

Марьяна Безуглая и Александр Сырский. Обложка © Telegram / Марʼяна Безугла

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский решил перевести техников авиационной отрасли в пехоту. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

«Сырский переводит авиатехников в пехоту, чтобы лётчики сами готовили себе самолёты», — написала нардеп в телеграм-канале.

Кроме того, по распоряжению Сырского в пехоту из командования медицинских сил ВСУ переводят и врачей. По словам Безуглой, при переводе никто не учитывает медицинскую квалификацию, важна лишь пригодность к службе.

Безуглая призвала Сырского к ответу из-за сплетен
Безуглая призвала Сырского к ответу из-за сплетен

А ранее Марьяна Безуглая напала на Александра Сырского из-за катастрофы с подготовкой солдат в ряды украинских войск. По словам нардепа, главком ВСУ пытался скрыть отправку необученных молодых новобранцев на передовую.

Дарья Нарыкова
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