В Раде уличили главкома ВСУ в переводе авиатехников и медиков в пехоту
Нардеп Безуглая: Главком ВСУ Александр Сырский переводит авиатехников в пехоту
Марьяна Безуглая и Александр Сырский. Обложка © Telegram / Марʼяна Безугла
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский решил перевести техников авиационной отрасли в пехоту. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.
«Сырский переводит авиатехников в пехоту, чтобы лётчики сами готовили себе самолёты», — написала нардеп в телеграм-канале.
Кроме того, по распоряжению Сырского в пехоту из командования медицинских сил ВСУ переводят и врачей. По словам Безуглой, при переводе никто не учитывает медицинскую квалификацию, важна лишь пригодность к службе.
А ранее Марьяна Безуглая напала на Александра Сырского из-за катастрофы с подготовкой солдат в ряды украинских войск. По словам нардепа, главком ВСУ пытался скрыть отправку необученных молодых новобранцев на передовую.