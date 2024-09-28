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28 сентября, 14:56

«Прячется на даче»: Безуглая призвала Сырского к ответу из-за сплетней

Депутат Рады Безуглая обратилась к Сырскому из-за слухов о том, что он прячется

Марьяна Безуглая. Обложка © Telegram / Марьяна Безуглая

Марьяна Безуглая. Обложка © Telegram / Марьяна Безуглая

Скандально известная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая потребовала объяснений от главкома ВСУ Александра Сырского, который, по её данным, «прячется в Харьковской области». Об этом парламентарий заявила в одной из социальных сетей.

«Интересно, почему Сырский продолжает прятаться в Харьковской области, в частности, по моей информации, на своей даче», — задалась вопросом политик.

Кроме того, указала депутат, на публике давно не появлялась начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич. По её словам, в армии уже обсуждают, что офицера арестовали за взяточничество, а подобные сплетни снижают и без того мизерный уровень уважения к командованию. Политик призвала обоих военных выйти в свет и дать комментарии.

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Недавно Марьяна Безуглая вновь накинулась на Сырского. На этот раз она обвинила военачальника в том, что тот пытался тайно отправить на линию соприкосновения юных и необученных солдат. Виной всему, по мнению депутата, вездесущая коррупция.

Николай Рюмин
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