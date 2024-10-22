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22 октября, 04:07

Росавиация вводила ограничения в работе аэропорта Нижнего Новгорода

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропорта Нижнего Новгорода. Меры приняты в целях безопасности, заявил представитель федерального агентства.

К настоящему моменту воздушная гавань возобновила приём и отправку авиарейсов. Точные причины ограничений в Росавиации не назвали.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это главный приоритет», — гласит сообщение.

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Напомним, что в ночь на 22 октября Вооружённые силы Украины атаковали дронами сразу несколько российских регионов. В Брянской области БПЛА повредили нежилое здание, в Тульской беспилотники ударили по двум спиртзаводам, а в Тамбовской — по предприятию «Биохим», где произошёл пожар.

Обложка ©

VK / Международный аэропорт Нижнего Новгорода им. В.П.Чкалова

Илья Пушкарев
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