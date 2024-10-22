Росавиация вводила ограничения в работе аэропорта Нижнего Новгорода
Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропорта Нижнего Новгорода. Меры приняты в целях безопасности, заявил представитель федерального агентства.
К настоящему моменту воздушная гавань возобновила приём и отправку авиарейсов. Точные причины ограничений в Росавиации не назвали.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это главный приоритет», — гласит сообщение.
Напомним, что в ночь на 22 октября Вооружённые силы Украины атаковали дронами сразу несколько российских регионов. В Брянской области БПЛА повредили нежилое здание, в Тульской беспилотники ударили по двум спиртзаводам, а в Тамбовской — по предприятию «Биохим», где произошёл пожар.