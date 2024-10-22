Росавиация вводила ограничения в работе аэропорта Нижнего Новгорода

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропорта Нижнего Новгорода. Меры приняты в целях безопасности, заявил представитель федерального агентства.

К настоящему моменту воздушная гавань возобновила приём и отправку авиарейсов. Точные причины ограничений в Росавиации не назвали.