В аэропорту Казани отменили план «‎Ковёр»

Ограничения в аэропорту Казани сняты, воздушная гавань работает в обычном режиме. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.

«В 9:30 МСК ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», – объявил представитель ведомства.