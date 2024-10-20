В аэропорту Казани отменили план «Ковёр»
Ограничения в аэропорту Казани сняты, он работает в обычном режиме
Ограничения в аэропорту Казани сняты, воздушная гавань работает в обычном режиме. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.
«В 9:30 МСК ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», – объявил представитель ведомства.
Аэропорт Казани временно перестал принимать и отправлять рейсы с 6 часов утра. План «Ковёр» вводился в связи с угрозой атаки БПЛА.
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