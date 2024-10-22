Взрыв произошёл на предприятии «Биохим» в Тамбовской области из-за БПЛА

Взрыв с последующим возгоранием произошёл на предприятии «Биохим» в городе Рассказово Тамбовской области. Причиной, предположительно, стал беспилотник, сообщил губернатор Максим Егоров.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал чиновник, отметив, что пожар потушили через час после случившегося. На месте дежурят все необходимые службы города.