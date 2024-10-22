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22 октября, 03:56

Взрыв произошёл на предприятии «Биохим» в Тамбовской области из-за БПЛА

Взрыв с последующим возгоранием произошёл на предприятии «Биохим» в городе Рассказово Тамбовской области. Причиной, предположительно, стал беспилотник, сообщил губернатор Максим Егоров.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал чиновник, отметив, что пожар потушили через час после случившегося. На месте дежурят все необходимые службы города.

Два спиртзавода повреждены в Тульской области после атаки БПЛА ВСУ
Два спиртзавода повреждены в Тульской области после атаки БПЛА ВСУ

Несколько атак беспилотниками этой ночью пережила Брянская область. Два из них атаковали Суземский район, частично повредив кровлю нежилого здания и котельной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maria Taran

Артур Лапсаков
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