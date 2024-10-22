Взрыв произошёл на предприятии «Биохим» в Тамбовской области из-за БПЛА
Взрыв с последующим возгоранием произошёл на предприятии «Биохим» в городе Рассказово Тамбовской области. Причиной, предположительно, стал беспилотник, сообщил губернатор Максим Егоров.
«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал чиновник, отметив, что пожар потушили через час после случившегося. На месте дежурят все необходимые службы города.
Несколько атак беспилотниками этой ночью пережила Брянская область. Два из них атаковали Суземский район, частично повредив кровлю нежилого здания и котельной.
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