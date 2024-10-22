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21 октября, 23:27

БПЛА повредили кровлю нежилого здания и котельной в Брянской области

Суземский район Брянской области подвергся атаке украинских террористов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

В результате этой террористической атаки два дрона частично повредили кровлю нежилого здания и котельной. К счастью, пострадавших нет.

Cилы ПВО Министерства обороны РФ в течение ночи успешно отразили несколько атак ВСУ с использованием БПЛА. Всего уничтожено уже восемь вражеских беспилотников.

Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на жителя Белгородской области
Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на жителя Белгородской области

Ранее Life.ru рассказывал об атаке украинских дронов на Ериковское сельское поселение в Белгородской области. Там загорелись два частных дома. Обошлось без пострадавших.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Артём Гапоненко
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