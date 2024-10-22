БПЛА повредили кровлю нежилого здания и котельной в Брянской области

Суземский район Брянской области подвергся атаке украинских террористов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

В результате этой террористической атаки два дрона частично повредили кровлю нежилого здания и котельной. К счастью, пострадавших нет.

Cилы ПВО Министерства обороны РФ в течение ночи успешно отразили несколько атак ВСУ с использованием БПЛА. Всего уничтожено уже восемь вражеских беспилотников.