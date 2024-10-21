Два частных дома загорелись в Белгородчине после атаки беспилотника

Два частных дома загорелись в Ериковском сельском поселении в Белгородской области после падения обломков беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.

Пожарные оперативно справились с возгоранием. Осмотр территории будет проведён утром. Всего же, по данным Минобороны России, над Белгородской областью вечером сбили четыре БПЛА.