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21 октября, 20:35

Два частных дома загорелись в Белгородчине после атаки беспилотника

Два частных дома загорелись в Ериковском сельском поселении в Белгородской области после падения обломков беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.

Пожарные оперативно справились с возгоранием. Осмотр территории будет проведён утром. Всего же, по данным Минобороны России, над Белгородской областью вечером сбили четыре БПЛА.

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Ранее Life.ru сообщал, что беспилотник ВСУ сбросил на местного жителя в Белгородской области взрывное устройство. Пострадавшего с различными осколочными ранениями и переломом ноги доставили в больницу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kit Leong

Артём Гапоненко
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