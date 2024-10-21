Паспорт спас от гибели бойца СВО во время вывоза товарищей из-под огня ВСУ

50-летний житель Перми Вячеслав, участвующий в СВО, поведал историю своего чудесного спасения. Ему удалось избежать тяжёлой травмы, а может даже и гибели благодаря обычному паспорту, пишет kp.ru.

Пермяк проходит службу по контракту в качестве водителя. 3 октября он на своей «буханке» перевозил трёх бойцов. По дороге в часть машину атаковали три дрона-камикадзе ВСУ. Два из них удалось уничтожить, а вот один всё-таки залетел в салон и ранил пассажиров.

Вячеслав оказал товарищам первую помощь и отвёз их в больницу. Только по возвращению в часть мужчина заметил осколок. Он прошёл через подсумок, прожёг военный билет и кошелёк. Остановил его лишь паспорт.

«Остановился осколок только на странице с фотографией. Теперь пришло полное осознание всей глубины стихотворения Маяковского о советском паспорте», — поделился подробностями Вячеслав.

Пермяк проходит военную службу с лета 2023 года. В мирной жизни он предприниматель. У мужчины двое детей, которые ждут папу и гордятся им.