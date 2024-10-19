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19 октября, 15:04

Неуязвимый «русский богатырь» пережил удары 8 дронов ВСУ и вышел невредимым из огня

Дрон снял на видео, как боец ВС РФ пережил шесть атак БПЛА ВСУ за 20 минут

Российский боец из 15-й отдельной гвардейской мотострелковой (Александрийской) бригады пережил восемь ударов украинских дронов-камикадзе за 20 минут. Снятое с дрона видео с его марш-броском по открытому пространству под ударами врага опубликовал близкий к подразделению телеграм-канал «Чёрные гусары».

Украинские БПЛА-камикадзе безуспешно пытаются попасть российского бойца из Александрийской бригады. Видео © Telegram / Чёрные гусары

«Боец с позывным «Фунт» перемещался из пункта А в пункт Б. Меньше, чем за двадцать минут, его атаковали восемь (!!!) камикадзе. В кадр попали только шесть, но не это главное. Главное — «Фунт», для которого это был первый бой, хоть и получил лёгкое ранение, остался жив. И всё это — результат тренировок в штурмовой Александрийской бригаде», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах действительно видно шесть взрывов дронов. В первом фрагменте записи российский боец идёт по полю иногда меняя скорость и направление движения. Он не делает резких движений, но каким-то образом «птички» противника каждый взрываются на расстоянии в пару метров. Во втором фрагменте «александриец» уже двигается по асфальтированной трассе, но и тут вражеские БПЛА не могут поразить свою цель. Как «богатырю» удалось продемонстрировать такое спокойствие в этих условия — остаётся загадкой.

Появилось видео бегства солдат ВСУ из курской Любимовки на Украину
Появилось видео бегства солдат ВСУ из курской Любимовки на Украину

Ранее Life.ru показывал кадры, на которых наглядно видно, как точное попадание FPV-дрона может уничтожить танк. Именно это произошло с украинской бронетехникой в Курской области. Экипаж танка, скорее всего, тоже серьёзно пострадал от атаки. Удар российского БПЛА не смог предотвратить даже сопровождавший танк пикап, оборудованный системой РЭБ.

Обложка ©

Telegram / Чёрные гусары

Юрий Лысенко
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