Неуязвимый «русский богатырь» пережил удары 8 дронов ВСУ и вышел невредимым из огня

Российский боец из 15-й отдельной гвардейской мотострелковой (Александрийской) бригады пережил восемь ударов украинских дронов-камикадзе за 20 минут. Снятое с дрона видео с его марш-броском по открытому пространству под ударами врага опубликовал близкий к подразделению телеграм-канал «Чёрные гусары».

Украинские БПЛА-камикадзе безуспешно пытаются попасть российского бойца из Александрийской бригады. Видео © Telegram / Чёрные гусары

«Боец с позывным «Фунт» перемещался из пункта А в пункт Б. Меньше, чем за двадцать минут, его атаковали восемь (!!!) камикадзе. В кадр попали только шесть, но не это главное. Главное — «Фунт», для которого это был первый бой, хоть и получил лёгкое ранение, остался жив. И всё это — результат тренировок в штурмовой Александрийской бригаде», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах действительно видно шесть взрывов дронов. В первом фрагменте записи российский боец идёт по полю иногда меняя скорость и направление движения. Он не делает резких движений, но каким-то образом «птички» противника каждый взрываются на расстоянии в пару метров. Во втором фрагменте «александриец» уже двигается по асфальтированной трассе, но и тут вражеские БПЛА не могут поразить свою цель. Как «богатырю» удалось продемонстрировать такое спокойствие в этих условия — остаётся загадкой.