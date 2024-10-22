Два спиртзавода повреждены в Тульской области после атаки БПЛА ВСУ
Два спиртзавода получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и предприятия в посёлке Лужковский Суворовского района. Специалисты экстренных служб работают на местах происшествия.
В Белгородской области дроны ВСУ попали в два частных дома. Там начался пожар, который был оперативно ликвидирован. Среди гражданских пострадавших нет.
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