Два спиртзавода повреждены в Тульской области после атаки БПЛА ВСУ

Два спиртзавода получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и предприятия в посёлке Лужковский Суворовского района. Специалисты экстренных служб работают на местах происшествия.

В Белгородской области дроны ВСУ попали в два частных дома. Там начался пожар, который был оперативно ликвидирован. Среди гражданских пострадавших нет.