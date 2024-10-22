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22 октября, 01:02

Два спиртзавода повреждены в Тульской области после атаки БПЛА ВСУ

Два спиртзавода получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и предприятия в посёлке Лужковский Суворовского района. Специалисты экстренных служб работают на местах происшествия.

БПЛА повредили кровлю нежилого здания и котельной в Брянской области
БПЛА повредили кровлю нежилого здания и котельной в Брянской области

В Белгородской области дроны ВСУ попали в два частных дома. Там начался пожар, который был оперативно ликвидирован. Среди гражданских пострадавших нет.

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Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Артур Лапсаков
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