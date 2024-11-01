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31 октября, 23:52

SHOT показал дом в Брянске, куда врезался беспилотник ВСУ

Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Советском районе Брянска около половины второго ночи. Об этом со ссылкой на местных жителей пишет SHOT.

Дом в Брянске, в который врезался беспилотник ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

Жильцы многоэтажки на улице Фокина проснулись от оглушительного взрыва, от которого затрясся дом и посыпались стëкла, а у автомобилей во дворе сработала сигнализация. Как ранее сообщил губернатор региона Александр Богомаз, пострадал один человек, сейчас он госпитализирован. Место падения обломков оцеплено, проводится эвакуация.

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Всего за минувшие сутки ВСУ атаковали российские регионы 88 беспилотниками. Зенитчики работали в Курской, Брянской, Белгородской, Орловской и Ростовской областях, а также в Крыму.

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Кадр видео Telegram / SHOT

Артур Лапсаков
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