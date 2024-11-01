SHOT показал дом в Брянске, куда врезался беспилотник ВСУ

Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Советском районе Брянска около половины второго ночи. Об этом со ссылкой на местных жителей пишет SHOT.

Дом в Брянске, в который врезался беспилотник ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

Жильцы многоэтажки на улице Фокина проснулись от оглушительного взрыва, от которого затрясся дом и посыпались стëкла, а у автомобилей во дворе сработала сигнализация. Как ранее сообщил губернатор региона Александр Богомаз, пострадал один человек, сейчас он госпитализирован. Место падения обломков оцеплено, проводится эвакуация.