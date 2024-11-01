SHOT показал дом в Брянске, куда врезался беспилотник ВСУ
Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Советском районе Брянска около половины второго ночи. Об этом со ссылкой на местных жителей пишет SHOT.
Дом в Брянске, в который врезался беспилотник ВСУ. Видео © Telegram / SHOT
Жильцы многоэтажки на улице Фокина проснулись от оглушительного взрыва, от которого затрясся дом и посыпались стëкла, а у автомобилей во дворе сработала сигнализация. Как ранее сообщил губернатор региона Александр Богомаз, пострадал один человек, сейчас он госпитализирован. Место падения обломков оцеплено, проводится эвакуация.
Всего за минувшие сутки ВСУ атаковали российские регионы 88 беспилотниками. Зенитчики работали в Курской, Брянской, Белгородской, Орловской и Ростовской областях, а также в Крыму.
Кадр видео Telegram / SHOT