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Регион
31 октября, 20:11

Силы ПВО сбили ещё десять БПЛА над четырьмя регионами России

Силы противовоздушной обороны продолжают уничтожение украинских беспилотников над Россией. В период с 22:00 до 23:00 мск сбиты десять дронов над четырьмя регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Пять беспилотных летательных аппаратов уничтожены над Курской областью, три — над Брянской областью, по одному — над Орловской областью и Крымом.

Силы ПВО сбили 41 беспилотник над пятью регионами России
Силы ПВО сбили 41 беспилотник над пятью регионами России

А в период с 20:10 до 20:30 мск 31 октября силы ПВО сбили пять беспилотников. Зенитчики работали в Курской и Брянской областях, а также в Крыму.

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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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