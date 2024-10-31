Силы ПВО сбили ещё десять БПЛА над четырьмя регионами России

Силы противовоздушной обороны продолжают уничтожение украинских беспилотников над Россией. В период с 22:00 до 23:00 мск сбиты десять дронов над четырьмя регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Пять беспилотных летательных аппаратов уничтожены над Курской областью, три — над Брянской областью, по одному — над Орловской областью и Крымом.