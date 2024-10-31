Силы ПВО сбили ещё десять БПЛА над четырьмя регионами России
Силы противовоздушной обороны продолжают уничтожение украинских беспилотников над Россией. В период с 22:00 до 23:00 мск сбиты десять дронов над четырьмя регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Пять беспилотных летательных аппаратов уничтожены над Курской областью, три — над Брянской областью, по одному — над Орловской областью и Крымом.
А в период с 20:10 до 20:30 мск 31 октября силы ПВО сбили пять беспилотников. Зенитчики работали в Курской и Брянской областях, а также в Крыму.
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