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31 октября, 23:35

Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Брянске

В Брянске беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. В результате удара пострадал один житель, а на одном из этажей здания были повреждены окна, балкон и фасад. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. В настоящее время уточняется информация о последствиях атаки и её масштабах. Кроме того, в области уничтожены четыре БПЛА противника.

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А в ночь с 30 на 31 октября над субъектами России сбили 21 вражеский дрон. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Атаки продолжились и вечером 31-го числа, всего в небе за несколько часов сбили более 50 БПЛА.

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flickr / tamara mann

Артём Гапоненко
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