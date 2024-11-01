Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Брянске

В Брянске беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. В результате удара пострадал один житель, а на одном из этажей здания были повреждены окна, балкон и фасад. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. В настоящее время уточняется информация о последствиях атаки и её масштабах. Кроме того, в области уничтожены четыре БПЛА противника.