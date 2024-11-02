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2 ноября, 15:30

В СК заподозрили ВСУ в расстреле российских военнопленных в Курской области

Главное военное следственное управление СК России возбудит уголовное дело в результате гибели бойцов ВС РФ в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Временно исполняющий должность заместителя председателя СК России — руководителя ГВСУ Корпусов К. Е. поручил руководителю следственного управления ГВCУ СК России вoзбудить по даннoму факту угoловное дeло», — сказано в сообщении.

Теперь следователи должны выявить локацию, где была сделана фотография, установить всех причастных к преступлению, а также задокументировать доказательства.

По данным ведомства, ранее в Сеть утекла фотография, на которой запечатлены погибшие в плену российские солдаты. Руки за спиной у них связаны, что говорит о насильственном характере смерти уже будучи в украинском плену.

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Ранее Life.ru рассказывал, что украинские солдаты угрожают родственникам военнослужащего ВС РФ Игоря Щеголеватого «всевозможными медицинскими и человеческими опытами», если те не заплатят за него миллион рублей в качестве выкупа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /ArtMari

Владимир Озеров
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