В СК заподозрили ВСУ в расстреле российских военнопленных в Курской области

Главное военное следственное управление СК России возбудит уголовное дело в результате гибели бойцов ВС РФ в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Временно исполняющий должность заместителя председателя СК России — руководителя ГВСУ Корпусов К. Е. поручил руководителю следственного управления ГВCУ СК России вoзбудить по даннoму факту угoловное дeло», — сказано в сообщении.

Теперь следователи должны выявить локацию, где была сделана фотография, установить всех причастных к преступлению, а также задокументировать доказательства.

По данным ведомства, ранее в Сеть утекла фотография, на которой запечатлены погибшие в плену российские солдаты. Руки за спиной у них связаны, что говорит о насильственном характере смерти уже будучи в украинском плену.