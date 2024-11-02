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2 ноября, 11:26

Зеленский обагрил руки в крови ещё 250 солдат курского батальона ВСУ

МО РФ: За сутки украинская армия под Курском потеряла более 250 солдат

За сутки украинская армия потеряла более 250 солдат в Курской области, ещё семь сдались в плен. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, а также артиллерийское орудие, миномёт и три автомобиля. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен», — рассказали представители ведомства.

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Количество потерь ВСУ под Курском вновь приближается к юбилейной отметке. Ранее в Минобороны РФ рассказали, что в результате вторжения в Курскую область погибли в общей сложности 29 тысяч военнослужащих украиной армии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Владимир Озеров
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