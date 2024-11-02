Зеленский обагрил руки в крови ещё 250 солдат курского батальона ВСУ

За сутки украинская армия потеряла более 250 солдат в Курской области, ещё семь сдались в плен. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, а также артиллерийское орудие, миномёт и три автомобиля. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен», — рассказали представители ведомства.