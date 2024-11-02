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2 ноября, 10:32

Золотов прибыл в командный пункт гарнизона Росгвардии под Курском и заслушал доклад

Золотов прибыл в командный пункт группировки войск Росгвардии в Курской области

Глава Росгвардии Виктор Золотов приехал в командный пункт группировки войск в Курской области, где заслушал доклад об обстановке с отражением атаки ВСУ на регион и переговорил с рядовыми бойцами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Золотов прибыл в командный пункт ВС России в Курской области. Видео © Телеграм / Росгвардия

«Глава ведомства заслушал доклад командующего группировкой Героя России генерал-лейтенанта Вячеслава Пыткова о сложившейся обстановке в зоне ответственности, ходе выполнения боевых задач», — уточнили в Росгвардии.

Золотов проинспектировал обеспечение работающих под Курском росгвардейцев питанием и экипировкой. Он побывал в боевых порядках подразделений и пообщался с солдатами и командирами войскового и полицейского спецназа.

Затем Золотов посетил Курскую АЭС, где осмотрел пункты управления станцией и взводные опорные точки, встретился с выполняющими задачи по охране и обороне объекта командирами.

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Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором российская авиация нанесла массированный удар по технике и личному составу украинских войск в Курской области. Также была уничтожена одна система ПВО.

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Телеграм / Росгвардия

Андрей Бражников
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