Золотов прибыл в командный пункт гарнизона Росгвардии под Курском и заслушал доклад

Глава Росгвардии Виктор Золотов приехал в командный пункт группировки войск в Курской области, где заслушал доклад об обстановке с отражением атаки ВСУ на регион и переговорил с рядовыми бойцами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Золотов прибыл в командный пункт ВС России в Курской области. Видео © Телеграм / Росгвардия

«Глава ведомства заслушал доклад командующего группировкой Героя России генерал-лейтенанта Вячеслава Пыткова о сложившейся обстановке в зоне ответственности, ходе выполнения боевых задач», — уточнили в Росгвардии.

Золотов проинспектировал обеспечение работающих под Курском росгвардейцев питанием и экипировкой. Он побывал в боевых порядках подразделений и пообщался с солдатами и командирами войскового и полицейского спецназа.

Затем Золотов посетил Курскую АЭС, где осмотрел пункты управления станцией и взводные опорные точки, встретился с выполняющими задачи по охране и обороне объекта командирами.