«Будут ставить опыты»: ВСУ в очередной раз требуют выкуп за российского пленного
РИАН: ВСУ требуют деньги, угрожая медицинскими опытами над российским пленным
ВСУ угрожают издевательствами над военнопленным ВС РФ Игорем Щеголеватым, если его родные не заплатят выкуп в миллион рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аудиозапись разговора. По словам неизвестной, наш соотечественник находится в полевом бараке, где очень многие «хотят сделать над ним всевозможные медицинские и человеческие опыты».
«А после большинство тех, кто находится в таком же положении, выкинут где-то на окраине леса. Потому что они не уверены, нужен он им живой или нет», — говорит женщина.
По заявлению неизвестной, боец содержится в прифронтовой территории и не считается военнопленным до тех пор, пока супруга не заплатит денег.
Напомним, ВСУ потребовали у родственников взятого в плен бойца ВС РФ Игоря Щеголеватого выкуп в один миллион рублей. Родственник пленного рассказал, что 5 октября солдат в последний раз вышел на связь. Через неделю его родственникам пришло видео, на котором он с перебинтованной головой просил их прислать денег.
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