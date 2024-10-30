«Будут ставить опыты»: ВСУ в очередной раз требуют выкуп за российского пленного

ВСУ угрожают издевательствами над военнопленным ВС РФ Игорем Щеголеватым, если его родные не заплатят выкуп в миллион рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аудиозапись разговора. По словам неизвестной, наш соотечественник находится в полевом бараке, где очень многие «хотят сделать над ним всевозможные медицинские и человеческие опыты».

«А после большинство тех, кто находится в таком же положении, выкинут где-то на окраине леса. Потому что они не уверены, нужен он им живой или нет», — говорит женщина.

По заявлению неизвестной, боец содержится в прифронтовой территории и не считается военнопленным до тех пор, пока супруга не заплатит денег.