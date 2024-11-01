Потери ВСУ превысили полмиллиона человек, если судить по официально опубликованным украинской стороной некрологам. Об этом рассказал автор телеграм-канала «Шёпот фронта», военкор Руслан Татаринов.

«На 1 ноября 2024-го их потери составляют 524 тысяч человек», — сообщил он в беседе с kp.ru.

Военкор добавил, что о таких цифрах говорят данные, публикуемые самими украинцами. Более того — в зачёт идут только случаи, когда смерть человека официально зафиксирована, его похоронили и информация об этом была обнародована. В то же время значение в 524 тысячи убитых, скорее всего, занижено: потери ВСУ после старта Южно-Донбасской операции возросли — ежедневно публикуется по 600-700 некрологов, против 400-500 до её начала.

В целом, считает Татаринов, очень похоже, что сейчас на Украине катастрофически не хватает мужчин, а количество потерь перевалило за 600 тысяч к началу ноября. При этом на многих кладбищах Незалежной уже закончилось место — на двух могильниках Днепропетровская похоронили 17 тысяч человек, а на четырёх кладбищах на Харьковщине — 26 тысяч. Более точными данными располагают только украинцы, подытожил военкор