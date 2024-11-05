Украинские могилизаторы провалили план по отлову «ухилянтов», заявили в Раде

С сентября ВСУ не может никак выполнить план по мобилизации граждан, посему они не смогут закрыть нужно число за весь 2024 год. Об этом рассказала депутат Верховной рады Соломия Бобровская. По её словам, показатели начали проседать после августа.

«Начиная с сентября, мы проседаем в мобилизации... К сожалению, осенью у нас пошло на спад. Собственно, до декабря мы не выполняем план Генштаба ни на этот год, ни на каждый месяц, который был поставлен», — отметила депутат.

Она добавила, что положение дел в рядах ВСУ возвращается к состоянию весны 2024 года, до принятия закона, ужесточающего мобилизацию. Бобровская отметила, что главком войск Александр Сырский перевёл спецвоенных в пехоту из-за нехватки людей.