На Украине продлили военное положение и «могилизацию»

Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию ещё на 90 дней — до 7 февраля 2025. За это проголосовали 311 депутатов — абсолютное большинство из присутствующих зале. Против не высказался никто. Ранее на этом настаивал и Владимир Зеленский, который внёс в украинский парламент законопроект о продлении мобилизации и военного положения.