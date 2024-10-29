На Украине продлили военное положение и «могилизацию»
Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года
Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию ещё на 90 дней — до 7 февраля 2025. За это проголосовали 311 депутатов — абсолютное большинство из присутствующих зале. Против не высказался никто. Ранее на этом настаивал и Владимир Зеленский, который внёс в украинский парламент законопроект о продлении мобилизации и военного положения.
Скриншот с прямого эфира заседания Верховной рады
Между тем Украинские работодатели объявили кадровую охоту на пенсионеров, которых пока не планируют пускать в мясорубку. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный и вовсе допустил призыв женщин. Между тем с начала боевых действий лишь в Курской области противник понёс потери, превышающие 27, 5 тысяч военнослужащих.
Kandinsky 3.1 / Life.ru