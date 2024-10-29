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Регион
29 октября, 11:04

На Украине продлили военное положение и «могилизацию»

Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года

Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию ещё на 90 дней — до 7 февраля 2025. За это проголосовали 311 депутатов — абсолютное большинство из присутствующих зале. Против не высказался никто. Ранее на этом настаивал и Владимир Зеленский, который внёс в украинский парламент законопроект о продлении мобилизации и военного положения.

Скриншот с прямого эфира заседания Верховной рады

Скриншот с прямого эфира заседания Верховной рады

Между тем Украинские работодатели объявили кадровую охоту на пенсионеров, которых пока не планируют пускать в мясорубку. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный и вовсе допустил призыв женщин. Между тем с начала боевых действий лишь в Курской области противник понёс потери, превышающие 27, 5 тысяч военнослужащих.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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