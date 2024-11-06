Сподвижники Владимира Зеленского в панике, поскольку кандидат от республиканцев Дональд Трамп практически обеспечил себе победу на выборах президента в США. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Киевский режим делал ставку на Харрис. Поэтому сейчас в окружении Зеленского царит уныние, паника и поиски вариантов, как понравиться Трампу и заручиться его поддержкой, чтобы оружие и деньги шли на подконтрольное Зеленскому постукраинское пространство тем же потоком, что и ранее», — заявил Рогов РИА «Новости».