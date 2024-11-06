«Уныние и паника»: Рогов рассказал об атмосфере на Банковой в свете победы Трампа
Рогов: Окружение Зеленского паникует из-за победы Трампа
Сподвижники Владимира Зеленского в панике, поскольку кандидат от республиканцев Дональд Трамп практически обеспечил себе победу на выборах президента в США. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Киевский режим делал ставку на Харрис. Поэтому сейчас в окружении Зеленского царит уныние, паника и поиски вариантов, как понравиться Трампу и заручиться его поддержкой, чтобы оружие и деньги шли на подконтрольное Зеленскому постукраинское пространство тем же потоком, что и ранее», — заявил Рогов РИА «Новости».
Он напомнил, что в преддверии выборов многие украинские политики всячески валяли в грязи политическую фигуру Трампа. Теперь они будут в экстренном порядке удалять новости и посты со всеми «наездами» на республиканца, что, в принципе, является на Банковой вполне распространённой практикой.
Вероятно, самым грустным в мире человеком сейчас является Владимир Зеленский, существующий в политке исключительно в условиях войны. Нет войны — нет Зеленского. Ему необходимо продолжать боевые действия, чтобы оставаться у власти. Проблема Банковой в том, что Дональд Трамп прямым текстом заявляет о намерении остановить не только войну РФ и Украины, но и вообще все в мире войны. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев объяснял рвение американского политика тем, что тот «смертельно не любит тратить деньги на прихлебателей». А теперь, к несчастью для Киева, Трамп возглавит США, посадив рядом с собой вице-президента Джей Ди Вэнса, который также призывает Украину отказаться от территорий для окончания конфликта.
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