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6 ноября, 07:37

Илон Маск повторил троллинг с раковиной в Белом доме

Илон Маск намекнул на скорый переезд в Белый дом в составе команды Трампа

Илон Маск с раковиной в Белом доме. Фото © X / Elon Musk

Илон Маск с раковиной в Белом доме. Фото © X / Elon Musk

Миллиардер Илон Маск опубликовал фотографию, намекающую на то, что в скором времени он переберётся в Белый дом вместе с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Фото появилось в аккаунте бизнесмена в соцсети Х.

«Let that sink in», — гласит надпись к фотографии, где Маск держит в руках раковину, стоя посреди Овального кабинета в Белом доме.

В английском языке такая идиома означает «осознать какую-то информацию», пропустить её через себя подобно тому, как раковина пропускает воду.

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Пост является отсылкой к покупке штаб-квартиры Twitter Илоном Маском в 2022 году. Тогда он заявился в калифорнийский офис компании с раковиной в руках, записав соответствующее видео. А в Белый дом предприниматель готовится заехать, поскольку совсем недавно стало известно о победе Дональда Трампа на выборах президента США. Республиканец, которого яро поддерживает Маск, сумел набрать необходимые 270 голосов выборщиков.

Владимир Озеров
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