Илон Маск повторил троллинг с раковиной в Белом доме

Миллиардер Илон Маск опубликовал фотографию, намекающую на то, что в скором времени он переберётся в Белый дом вместе с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Фото появилось в аккаунте бизнесмена в соцсети Х.

«Let that sink in», — гласит надпись к фотографии, где Маск держит в руках раковину, стоя посреди Овального кабинета в Белом доме.

В английском языке такая идиома означает «осознать какую-то информацию», пропустить её через себя подобно тому, как раковина пропускает воду.