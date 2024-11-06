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6 ноября, 07:27

Эволюция наоборот: Разучившиеся писать зумеры вызвали хаос на выборах в США

В США решили перепроверить тысячи бюллетеней из-за корявых подписей зумеров

В США многие зумеры, пришедшие голосовать на выборы, столкнулись с трудностями, поскольку не смогли нормально расписаться в бюллетенях. Из-за этого их голоса пришлось дополнительно перепроверять. Об этом сообщает Business Insider.

«В колеблющейся Неваде возникли проблемы с подписями в бюллетенях, потому что многие молодые люди не умеют этого делать. Местные чиновники в срочном порядке обращаются к большому числу молодых избирателей, чтобы подтвердить их подписи — иначе их голоса нельзя засчитать», — сказано в публикации.

На участках жаловались, что львиная доля молодёжи в возрасте около 20 лет может поставить только электронную подпись. В связи с такими проблемами в округе Кларк до сих пор проверяют 11 тысяч бюллетеней с каракулями.

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Ранее телеканал Fox News официально объявил о победе кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента в США. Политику удалось набрать необходимые для этого 270 голосов выборщиков, которые он получил благодаря лидерству в колеблющихся штатах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AYO Production

Владимир Озеров
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