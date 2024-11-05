Бегемот-прорицатель раскрыл всему миру результаты выборов в США

В тайском зоопарке решили предсказать результаты президентских выборов в США необычным способом. Четырёхмесячному карликовому бегемоту Му-Денг принесли две миски с фруктами. На одной было написано имя Дональда Трампа, а на другой — Камалы Харрис.

Ранее свой прогноз по поводу президентских выборов в Америке сделали астрологи. Мнения разделились: один голос в пользу Трампа, второй — в пользу Харрис, а третий астролог не смог дать точного ответа на вопросы. Так что шансы на победу, согласно звёздам, есть у обоих кандидатов.