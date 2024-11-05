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5 ноября, 15:34

Бегемот-прорицатель раскрыл всему миру результаты выборов в США

Карликовый бегемот Му-Денг из Таиланда предсказал победу Трампа на выборах

Бегемот из тайского зоопарка предсказал результаты выборов в США. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ khaokheow.zoo

Бегемот из тайского зоопарка предсказал результаты выборов в США. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ khaokheow.zoo

В тайском зоопарке решили предсказать результаты президентских выборов в США необычным способом. Четырёхмесячному карликовому бегемоту Му-Денг принесли две миски с фруктами. На одной было написано имя Дональда Трампа, а на другой — Камалы Харрис.

Бегемотик Му-Денг выбрал президента США. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ khaokheow.zoo

Бегемотик сделал выбор в пользу экс-президента США Дональда Трампа. «Камалу Харрис» с аппетитом доела мама Му-Денг. Выборы президента США проходят сегодня, 5 ноября.

Ранее свой прогноз по поводу президентских выборов в Америке сделали астрологи. Мнения разделились: один голос в пользу Трампа, второй — в пользу Харрис, а третий астролог не смог дать точного ответа на вопросы. Так что шансы на победу, согласно звёздам, есть у обоих кандидатов.

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Полина Никифорова
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