Харрис или Трамп? Британцы сделали денежные ставки на выборы президента США

Жители Великобритании делают ставки на то, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп выиграет выборы. Сумма денег, поставленных на победу бывшего хозяина Белого дома в 2,7 раз больше, чем на победу его соперницы — вице-президента США Камалы Харрис. Об этом сообщает таблоид Daily Mail со ссылкой на данные BetFair.

«По данным BetFair, на то, что бывший президент [Трамп] одержит победу над Камалой Харрис и поборется за Белый дом, было сделано ставок на общую сумму 125 миллионов фунтов стерлингов [160,7 миллиона долларов]. На данный момент на Харрис приходится лишь 46 миллионов фунтов стерлингов [59,1 миллиона долларов] из общей суммы ставок в букмекерской конторе BetFair в 185 миллионов фунтов стерлингов [237,8 миллиона долларов]», — указано в статье.