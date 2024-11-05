Харрис или Трамп? Британцы сделали денежные ставки на выборы президента США
Daily Mail: Британцы делают в 2,7 раза больше ставок на победу Трампа на выборах
Камала Харрис и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin, Jonah Elkowitz
Жители Великобритании делают ставки на то, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп выиграет выборы. Сумма денег, поставленных на победу бывшего хозяина Белого дома в 2,7 раз больше, чем на победу его соперницы — вице-президента США Камалы Харрис. Об этом сообщает таблоид Daily Mail со ссылкой на данные BetFair.
«По данным BetFair, на то, что бывший президент [Трамп] одержит победу над Камалой Харрис и поборется за Белый дом, было сделано ставок на общую сумму 125 миллионов фунтов стерлингов [160,7 миллиона долларов]. На данный момент на Харрис приходится лишь 46 миллионов фунтов стерлингов [59,1 миллиона долларов] из общей суммы ставок в букмекерской конторе BetFair в 185 миллионов фунтов стерлингов [237,8 миллиона долларов]», — указано в статье.
Авторы материала уточнили, что Трамп проходит фаворитом на победу в пяти из семи ключевых колеблющихся штатов: Аризоне, Джорджии, Неваде, Северной Каролине и Пенсильвании. В статье указано, что президентские выборы стали знаменательным событием для британской индустрии ставок. В общей сложности было сделано ставок на сумму свыше 770 миллионов долларов. При этом ожидается, что она увеличится.
Напомним, что президентские выборы в США стартовали 5 ноября. Кандидатом от республиканцев выступает экс-лидер Штатов Дональд Трамп, а от демократов — нынешняя вице-президент Камала Харрис. На первом открывшемся участке оба политика получили равное количество голосов. В Кремле отметили, что для России не принципиален итог выборов.