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5 ноября, 08:19

«Будет интересно»: Трамп высказался о возможности проигрыша на выборах

Трамп допустил возможность поражения на выборах президента США

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки от республиканцев Дональд Трамп допускает возможность проигрыша на выборах. Его слова приводит телеканал ABC. Политик отметил, что имеет «довольно большое преимущество».

«Но можно сказать, что да, моё поражение возможно. Плохие вещи порой случаются. <...> Однако это будет интересно», — сказал Трамп.

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Напомним, сегодня в США проходят выборы президента страны. От партии республиканцев выступает экс-президент Дональд Трамп, противостоит ему кандидат от демократов Камала Харрис.

Николай Рюмин
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