«Понимает русскую душу»: Трамп опережает Харрис по голосам среди российских пенсионерок

Российские пенсионерки наблюдают президентской гонкой США и выбрали себе фаворита в этом состязании. Их мнением насчёт главного политического события этой осени поинтересовался корреспондент SHOT.

Российские пенсионерки делятся мнением о Дональде Трампе. Видео © SHOT

Как это свойственно опросам, мнения разделились. Впрочем, большинство респондентов всё же симпатизируют республиканцу в большей степени, нежели его оппонентке из Демократической партии.

«Как я рада [победе Трампа]! Я за него! Камала Харрис... она слишком много смеётся. Я за Трампа, он наполовину русский, понимает русскую душу», — поделилась одна из собеседниц.

«Надеемся на то, что всё-таки [Трамп] будет лучше руководить [чем Джо Байден]. Ну тот-то вообще чудной был, Господи, прости меня», — рассказала другая опрошенная россиянка.

Ещё одна участница исследования предположила, что Харрис не совсем в себе, потому что постоянно смеётся, из-за чего невозможно понять, о чём она думает. Другая респондентка заявила, что россиянам не должно быть дела до выборов в Штатах — кто бы ни победил, мы будем наводить порядок в своей стране. А ещё одна собеседница SHOT назвала Дональда Трампа тупым.