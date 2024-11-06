Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 ноября, 17:20

«Понимает русскую душу»: Трамп опережает Харрис по голосам среди российских пенсионерок

SHOT: Российские пенсионерки болеют за Трампа на выборах президента США

Российские пенсионерки наблюдают президентской гонкой США и выбрали себе фаворита в этом состязании. Их мнением насчёт главного политического события этой осени поинтересовался корреспондент SHOT.

Российские пенсионерки делятся мнением о Дональде Трампе. Видео © SHOT

Как это свойственно опросам, мнения разделились. Впрочем, большинство респондентов всё же симпатизируют республиканцу в большей степени, нежели его оппонентке из Демократической партии.

«Как я рада [победе Трампа]! Я за него! Камала Харрис... она слишком много смеётся. Я за Трампа, он наполовину русский, понимает русскую душу», — поделилась одна из собеседниц.

«Надеемся на то, что всё-таки [Трамп] будет лучше руководить [чем Джо Байден]. Ну тот-то вообще чудной был, Господи, прости меня», — рассказала другая опрошенная россиянка.

Ещё одна участница исследования предположила, что Харрис не совсем в себе, потому что постоянно смеётся, из-за чего невозможно понять, о чём она думает. Другая респондентка заявила, что россиянам не должно быть дела до выборов в Штатах — кто бы ни победил, мы будем наводить порядок в своей стране. А ещё одна собеседница SHOT назвала Дональда Трампа тупым.

В Кремле объяснили, почему Путин не будет поздравлять Трампа с победой на выборах
В Кремле объяснили, почему Путин не будет поздравлять Трампа с победой на выборах

Напомним, предварительные итоги подсчёта протоколов свидетельствуют о том, что Дональд Трамп побеждает на выборах, набрав 277 голосов. Если этот результат официальный подтвердят, то он станет вторым президентом в истории Штатов, который проведёт два срока Овальном кабинете не подряд. Сам Трамп уже заявил о своей победе, не дожидаясь завершения подсчёта голосов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar