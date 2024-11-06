В Кремле объяснили, почему Путин не будет поздравлять Трампа с победой на выборах
Песков: Путин не станет поздравлять Трампа из-за антироссийской политики США
Президент России Владимир Путин не станет поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах главы Штатов из-за политики в США по отношению к РФ в целом и их вовлечённости в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мне по-прежнему неизвестно о намерении Путина поздравлять Трампа. Предлагаю вспомнить, что речь идёт о выборах, которые состоялись в недружественной для нас стране и в стране, которая вовлечена в конфликт вокруг Украины», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт для диалога с американским президентом и не откажет в разговоре победившему на выборах Дональду Трампу, если тот позвонит, как и собирался. Ранее советник республиканца Брайан Хьюз говорил, что такая беседа с российским лидером на тему Украины может состояться, если Трамп придёт к власти. А ещё американский политик упоминал, что хотел восстановить добрые отношения с Владимиром Путиным.
Life.ru