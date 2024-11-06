В Кремле объяснили, почему Путин не будет поздравлять Трампа с победой на выборах

Президент России Владимир Путин не станет поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах главы Штатов из-за политики в США по отношению к РФ в целом и их вовлечённости в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.