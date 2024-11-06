Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 ноября, 15:55

В Кремле объяснили, почему Путин не будет поздравлять Трампа с победой на выборах

Песков: Путин не станет поздравлять Трампа из-за антироссийской политики США

Президент России Владимир Путин не станет поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах главы Штатов из-за политики в США по отношению к РФ в целом и их вовлечённости в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мне по-прежнему неизвестно о намерении Путина поздравлять Трампа. Предлагаю вспомнить, что речь идёт о выборах, которые состоялись в недружественной для нас стране и в стране, которая вовлечена в конфликт вокруг Украины», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Политолог дал прогноз, сдержит ли Трамп обещание о звонке Путину
Политолог дал прогноз, сдержит ли Трамп обещание о звонке Путину

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт для диалога с американским президентом и не откажет в разговоре победившему на выборах Дональду Трампу, если тот позвонит, как и собирался. Ранее советник республиканца Брайан Хьюз говорил, что такая беседа с российским лидером на тему Украины может состояться, если Трамп придёт к власти. А ещё американский политик упоминал, что хотел восстановить добрые отношения с Владимиром Путиным.

Обложка ©

Life.ru

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Выборы в США
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar