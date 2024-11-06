Трамп заявил, что его детям не видать постов в администрации США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, который объявил себя победителем, заявил, что в отличие от своего первого срока на посту лидера Штатов он не будет назначать своих детей на должности в администрации, поскольку тот опыт был слишком болезненным. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Трамп заявил, что не включит своих детей в свою новую администрацию, в отличие от своего первого срока на посту, когда его дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер были ключевыми советниками», — говорится в сообщении телеканала.