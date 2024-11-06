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6 ноября, 19:20

Трамп заявил, что его детям не видать постов в администрации США

NBC News: Трамп не включит своих детей в новую администрацию США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, который объявил себя победителем, заявил, что в отличие от своего первого срока на посту лидера Штатов он не будет назначать своих детей на должности в администрации, поскольку тот опыт был слишком болезненным. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Трамп заявил, что не включит своих детей в свою новую администрацию, в отличие от своего первого срока на посту, когда его дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер были ключевыми советниками», — говорится в сообщении телеканала.

Издание ссылается на слова Трампа, который отметил, что для его семьи этот опыт оказался крайне трудным, и они «пережили ад».

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Напомним, СМИ уже сообщили, что экс-президент опережает по голосам соперницу от демократов Камалу Харрис. Сам республиканец также заявил о своей победе и пообещал не начинать войн, а закончить их. Окончательные итоги выборов президента США будут известны в январе следующего года, тогда же состоится инаугурация нового главы Белого дома. Трамп уже выступил с обращением, он выразил уверенность в своей победе и заявил о массовом мошенничестве на президентских выборах. Кроме того, он станцевал победный танец.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Александра Мышляева
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