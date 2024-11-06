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6 ноября, 14:34

Трамп завершил выступление перед сторонниками победным танцем под трек YMCA

Кандидат на должность президента Штатов от республиканцев Дональд Трамп закончил своё выступление перед сторонниками, исполнив победный танец под песню YMCA группы Village People. Заводные видео с танцующим американским политиком вирусятся в Сети.

Дональд Трамп танцует свой победный танец перед сторонниками. Видео © X / Bubblebathgirl

Публика отреагировала на танец дружным ликованием. К слову, это коронный танец Трампа, который политик уже исполнял под YMCA на своих предвыборных мероприятиях.

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Напомним, Трамп заявил о своей победе на выборах президента Штатов. Согласно последним данным, он смог набрать 277 голосов выборщиков, а его оппонентка от демпартии Камала Харрис получила лишь 226. В Совфеде РФ отметили, что цифры с выборов явно показывают недовольство американского народа политикой демократов, как внешней, так и внутренней.

Обложка ©

ТАСС / EPA / CJ GUNTHER

Юрий Лысенко
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