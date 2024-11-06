«‎Ничего хорошего»: В Госдуме ждут от Трампа сделку с подвохом по Украине до конца года

Депутат Госдумы, журналист Евгений Попов не верит в «доброго» Дональда Трампа, который одерживает победу на президентских выборах в США. Он признался в беседе с журналистами, что допускает ужесточение политики в отношении России в период правления Трампа.

Евгений Попов – об итогах выборов в США. Видео © Life.ru / Андрей Тишин

По мнению Попова, республиканец ещё до января может предложить Москве сделку по Украине с заведомо неисполнимыми пунктами, а отказ сделать поводом для поставок очередных партий оружия Киеву. Парламентарий не исключил снятие Трампом любых ограничений на применение дальнобойных ракет. Впрочем, депутат выразил надежду, что его прогнозы не сбудутся. Что касается интереса россиян к выборам в США, то Попов назвал это всего лишь привычкой.

«По привычке мы интересуемся выборами в Америке. Ничего хорошего не вижу в результатах. Единственное положительное — то, что мы за всю историю в наименьшей степени зависим от выборов, мы достигли суверенитета», — сказал он во время марафона «Знание. Первые».

Депутат заметил, что даже молодёжь следит за выборами в США, но лишь в силу своих разносторонних интересов. Так, если спросить американского школьника, где находится Тюмень, то он не ответит, а вот тюменский школьник знает, кто является сенатором от Калифорнии, с улыбкой добавил Попов.