Матвиенко сделала важный для россиян вывод из победы Трампа

«Цифры очевидны и убедительны, тенденции убедительны как по выборам президента, так и по выборам в конгресс. На мой взгляд, это такая чёткая демонстрация отношения американцев к политике демократов за все последние годы: как к внешней политике, так и к внутренней политике», — объяснила Матвиенко.