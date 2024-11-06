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6 ноября, 12:14

Матвиенко сделала важный для россиян вывод из победы Трампа

Матвиенко заявила, что итоги выборов в США — протест против политики демократов

Валентина Матвиенко. © Telegram / «Совет Федерации»

Валентина Матвиенко. © Telegram / «Совет Федерации»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что цифры на выборах президента США чётко демонстрируют протест американцев против внешней и внутренней политики демократов.

«Цифры очевидны и убедительны, тенденции убедительны как по выборам президента, так и по выборам в конгресс. На мой взгляд, это такая чёткая демонстрация отношения американцев к политике демократов за все последние годы: как к внешней политике, так и к внутренней политике», — объяснила Матвиенко.

Спикер Совфеда также отметила, что это своеобразный протест американского народа против всего того, что происходило, в том числе и в отношении России.

Напомним, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп после обработки 87% голосов получил 70,7 миллиона голосов, в то время как его соперница Камала Харрис набрала всего 65,7 миллиона. СМИ уже объявили Трампа победителем, да и сам он уже принимает поздравления от президента Франции Эмманюэля Макрона, премьера Израиля Биньямин Нетаньяху, главы ЕК Урсула фон дер Ляйен и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Не остался в стороне и Владимир Зеленский. Глава киевского режима отметил, что ценит приверженность Трампа к подходу «мир через силу». Официальный представитель МИД России ответила экс-комику народной мудростью.

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Алена Пенчугина
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