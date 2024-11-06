Edison Research: Трамп получает 51% голосов после обработки 87% бюллетеней
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп после обработки 87% голосов получил 70,7 миллиона голосов, в то время как его соперница Камала Харрис набрала всего 65,7 миллиона. Такие данные предоставила аналитическая компания Edison Research.
Согласно их данным, 51% избирателей поддержали Трампа, в то время как за кандидата от Демократической партии Харрис проголосовали 47,4%.
Напомним, выборы американского президента начались 5 ноября. Кандидатом от демократов выступила Камала Харрис, её соперником от республиканцев — Дональд Трамп. На данном этапе подсчитываются голоса. При этом СМИ уже объявили Трампа победителем, да и сам он себя уже «короновал». Поздравительные сообщения политик получил от президента Франции Эмманюэля Макрона, премьера Израиля Биньямин Нетаньяху, главы ЕК Урсула фон дер Ляйен и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Не остался в стороне и главный «американолюб» Владимир Зеленский. Глава киевского режима признался, что ценит приверженность Трампа к подходу «мир через силу». Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила экс-комику народной мудростью.
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