Edison Research: Трамп получает 51% голосов после обработки 87% бюллетеней

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп после обработки 87% голосов получил 70,7 миллиона голосов, в то время как его соперница Камала Харрис набрала всего 65,7 миллиона. Такие данные предоставила аналитическая компания Edison Research.