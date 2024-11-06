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6 ноября, 10:58
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Захарова – о поздравлении Трампу от Зеленского: «Ласковое дитя двух мамок сосёт»

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin, Dmytro Larin

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin, Dmytro Larin

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поговоркой прокомментировала поздравления Владимира Зеленского в адрес Дональда Трампа, одержавшего победу на президентских выборах в США. Дипломат дала понять, что глава киевского режима лебезит и лицемерит, опасаясь, что при новом главе Белого года американская политика по отношению к Киеву изменится.

«Как говорит народная мудрость, ласковое дитя двух мамок сосёт», — написала Захарова в телеграм-канале.

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Напомним, Владимир Зеленский в соцсети поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Глава киевского режима признался, что ценит приверженность Трампа к подходу «мир через силу». По словам Зеленского, этот принцип поможет разрешить украинский конфликт.

Татьяна Миссуми
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