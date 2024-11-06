«Трампи-сладкий»: У США новый президент и новый краш

18-летнему сыну избранного президента США Бэррону Трампу прочат судьбу настоящего сердцееда. Отпрыск Дональда Трампа редко появляется на публике, и с момента его прошлого выхода в свет — ещё при папином прошлом президентском сроке — он немало изменился: вырос и возмужал.

«Трампи-сладкий», как его окрестила публика, уже на голову выше своей мамы Мелании Трамп и очень похож на неё внешне. Когда 78-летний Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в Палм-Бич, на сцену вместе с политиком вышла вся его семья, включая жену Меланию и их общего сына Бэррона. На юноше был строгий синий костюм, белая сорочка и полосатый галстук, а волосы уложены на бок и наверх — совсем как в молодости у его отца.

Супруга Дональда Трампа Мелания и их сын Бэррон на вечеринке сторонников в ночь выборов в конференц-центре Палм Бич. Фото © AP/TASS

Напомним, что 77-летнего Трампа пятеро детей: Дональд-младший (46 лет), Иванка (43 года) и Эрик Фредерик (40 лет) родились в его первом браке с манекенщицей Иваной из Чехословакии, который длился с 1977 по 1992 год.

Спустя год после развода Трамп женился на актрисе Марле Мейплз, с которой у него родилась дочь Тиффани в 1993 году. Этот брак закончился в 1999 году.