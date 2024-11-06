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6 ноября, 11:59

«Трампи-сладкий»: У США новый президент и новый краш

18-летний сын Дональда Трампа впервые за месяцы появился на публике

Сын бывшего президент США, кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа Бэррон Трамп во время его предвыборного митинга. Фото © AP/TASS

Сын бывшего президент США, кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа Бэррон Трамп во время его предвыборного митинга. Фото © AP/TASS

18-летнему сыну избранного президента США Бэррону Трампу прочат судьбу настоящего сердцееда. Отпрыск Дональда Трампа редко появляется на публике, и с момента его прошлого выхода в свет — ещё при папином прошлом президентском сроке — он немало изменился: вырос и возмужал.

«Трампи-сладкий», как его окрестила публика, уже на голову выше своей мамы Мелании Трамп и очень похож на неё внешне. Когда 78-летний Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в Палм-Бич, на сцену вместе с политиком вышла вся его семья, включая жену Меланию и их общего сына Бэррона. На юноше был строгий синий костюм, белая сорочка и полосатый галстук, а волосы уложены на бок и наверх — совсем как в молодости у его отца.

Супруга Дональда Трампа Мелания и их сын Бэррон на вечеринке сторонников в ночь выборов в конференц-центре Палм Бич. Фото © AP/TASS

Супруга Дональда Трампа Мелания и их сын Бэррон на вечеринке сторонников в ночь выборов в конференц-центре Палм Бич. Фото © AP/TASS

Напомним, что 77-летнего Трампа пятеро детей: Дональд-младший (46 лет), Иванка (43 года) и Эрик Фредерик (40 лет) родились в его первом браке с манекенщицей Иваной из Чехословакии, который длился с 1977 по 1992 год.

Спустя год после развода Трамп женился на актрисе Марле Мейплз, с которой у него родилась дочь Тиффани в 1993 году. Этот брак закончился в 1999 году.

В 2005 году Трамп женился на модели Мелании Кнавс из Словении, которая младше его на 24 года. 20 марта 2006 года у них родился сын, которого назвали Бэрроном Уильямом.

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Напомним, что выборы президента Штатов начались 5 ноября. Кандидатом от демпартии выступила Камала Харрис, её соперником от республиканцев — Дональд Трамп. К настоящему моменту проводится подсчёт голосов. При этом экзитполы и данные средств массовой информации говорят о победе Трампа. Сам политик уже заявил, что выиграл выборы. С победой его уже поздравили президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Марина Фещенко
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