«Конец близок как никогда»: Политолог раскрыл, чем обернётся победа Трампа для России и Украины

С приходом Дональда Трампа к власти в США ничего хорошего ждать не стоит не только России, но и Украине. Таким мнением поделился русский философ, социолог, политолог Александр Дугин в беседе с «Царьградом».

По мнению эксперта, Трамп — не самый удобный президент для России. Он считает, что украинский конфликт не решится мирным путём, как этого все ожидают. РФ всё равно придётся отвоёвывать всю Украину целиком, иного выхода, по словам политолога, у нас не будет. Кроме того, трудности поджидают и самих американцев.

«Если победа Трампа случится, а сейчас похоже на то, это на сей раз будет окончательным крахом однополярной глобализации. Совершенно правильно Бернар-Анри Леви, Юваль Харари и Клаус Шваб истошно предупреждали: если это произойдёт — и Трамп победит, то всему конец. Похоже, конец (для них) действительно близок как никогда», — отметил Дугин.

Он добавил, что также несладко придётся и Украине и это осознают киевские власти. Сейчас ситуация в стране, по его словам, близкая к панике.

«Думаю, сейчас в Киеве ситуация, близкая к панике. Многие подумывают, что вот сейчас самое время бежать», — высказался Дугин.