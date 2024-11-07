Напуганный Зеленский срочно созвонился с Трампом и взял с него «‎клятву»

Владимир Зеленский созвонился с Дональдом Трампом и поздравил с «исторической убедительной победой» на выборах президента США. Беседу с американским политиком он охарактеризовал, как отличную.

«Я провёл отличный разговор с президентом Дональдом Трампом и поздравил его с его исторической убедительной победой — его потрясающая кампания сделала этот результат возможным. Я похвалил его семью и команду за их великолепную работу», — пишет главарь киевского режима на своей странице в соцсети X.