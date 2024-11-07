Напуганный Зеленский срочно созвонился с Трампом и взял с него «клятву»
Зеленский провёл первый телефонный разговор с Трампом после победы на выборах
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Владимир Зеленский созвонился с Дональдом Трампом и поздравил с «исторической убедительной победой» на выборах президента США. Беседу с американским политиком он охарактеризовал, как отличную.
«Я провёл отличный разговор с президентом Дональдом Трампом и поздравил его с его исторической убедительной победой — его потрясающая кампания сделала этот результат возможным. Я похвалил его семью и команду за их великолепную работу», — пишет главарь киевского режима на своей странице в соцсети X.
По его уверениям, они с будущим хозяином Овального кабинета договорились «поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество».
Напомним, Дональд Трамп заявил, что одержал победу на выборах президента в США, а спустя некоторое время пообещал положить конец всем войнам в мире. Вероятно, такое известие похоронным колоколом прозвучало на Банковой, ведь теперь о многомиллиардной помощи теперь остаётся лишь вспоминать. Сделавший ставку на демократов Владимир Зеленский среди самых первых поздравил республиканца с победой, выразив надежду на то, что поддерживать Киев будут теперь с одинаковым рвением обе партии.