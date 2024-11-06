Зеленский до смерти напуган. Что будет с Украиной после прихода Трампа Политолог Дмитрий Родионов — о панике в Киеве после победы Дональда Трампа на выборах президента США и о том, что припомнит Зеленскому новый глава Белого дома в случае окончательной победы. 6 ноября, 15:32 Почему Зеленский боится Трампа, что припомнит республиканец киевскому режиму. Обложка © TACC / Zuma, © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Паническое поздравление с победой

Глава киевского режима Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. В своём посте в соцсети X он подчеркнул, что ценит «приверженность Трампа подходу «мир через силу» в глобальных вопросах», что, по его мнению, сможет «практически приблизить справедливый мир в Украине».

«Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь», — написал Зеленский, добавив, что Украина «с нетерпением ждёт эры сильных Соединённых Штатов» под руководством Трампа и рассчитывает на развитие взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества с ними. «Я с нетерпением жду возможности лично поздравить президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнёрства Украины с Соединёнными Штатами», — заключил он.

Оперативно, надо сказать. Зеленский поздравил Трампа четвёртым после Виктора Орбана, Эммануэля Макрона и Биньямина Нетаньяху — задолго до оглашения официальных результатов голосования. Первый в этой четвёрке — ярый трампист, трое остальных — явно чувствуют неуверенность своего положения, стремясь «подмазаться» к новому рулевому Коллективного Запада.

Переобуться в прыжке

Глава киевского режима с президентом США Джо Байденом. Фото © ТАСС / AP

В 2020-м Зеленский тоже быстро поздравил Байдена. Тогда, правда, он не скрывал, что делал ставку на оппонента Трампа, и его ставка выиграла, так что радость, выраженную в поздравлении демократу, можно считать искренней в отличие от откровенно подхалимской реакции на итоги нынешних выборов, на которых Киев также откровенно ставил на Камалу Харрис. Уж очень быстро Зеленский прошёл все пять стадий (отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие). Выглядит как натуральное переобувание в прыжке.

Причём откровенно плохо исполненное. В последних строках поздравления Трампу говорится о «сильной двухпартийной поддержке». Нужно ли говорить, что этот пассаж у республиканцев, которые к тому же побеждают на выборах в обе палаты Конгресса США, вызовет только раздражение?

«Во-первых, поздравление писалось вчера, когда про победу в Сенате никто не говорил. Во-вторых, офис продолжал ставить до последнего на демократов в надежде, что они смогут через контроль Сената блокировать инициативы Трампа, как было в 2016–2020 годах», — пишет украинский телеграм-канал «Зе-рада».

Оно и неудивительно. На Банковой изрядно нервничают. Обстановку в офисе президента описал другой местный ресурс «Резидент»: «Стоит гробовая тишина, Зеленский не спал всю ночь и находится в ужасном настроении, технологи уже готовят поздравление Трампу и видеообращение».

За что у Трампа зуб на Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский и экс-президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / AP

Задача, и правда, трудная — показать лояльность тому, кого Зеленский откровенно «мочил» на протяжении всей кампании. Чего стоит только его визит на оружейный завод в Пенсильвании, который многие расценили как откровенную агитацию за демократов? В «колеблющейся» Пенсильвании, кстати, победил Трамп — очевидно, это закономерный итог «агитации» украинского клоуна.

Трамп этого всего не забыл. Как не забыл всех тех «подстав», что Зеленский творил в прошлую его каденцию. Например, как Зеленский не откликнулся на его просьбу о предоставлении ему компромата на Байдена, связанного с незаконным обогащением сына последнего на Украине. И как вся эта ситуация привела ко второй попытке его импичмента.

Такие вещи не забываются и не прощаются. А подчёркнуто подхалимские поздравления способны вызвать разве что обратную реакцию. «Я помню нашу замечательную встречу с президентом Трампом ещё в сентябре, когда мы подробно обсуждали стратегическое партнёрство Украина – США, план победы и пути прекращения российской агрессии против Украины», — говорится в поздравлении Зеленского.

А кто накануне едва ли не требовал у кандидата-республиканца представить свой мирный план по Украине, «если он вообще есть»? Встреча та, напомню, оказалась под угрозой срыва, и лишь политкорректность Трампа и нежелание получить новую порцию обвинений в «пророссийскости» не позволили ему публично вытереть ноги об излишне навязывающегося просроченного президента Украины. Очевидно, её итоги на Банковой очень переоценили. Как и свою способность продолжить диалог уже после вступления Трампа в должность нового американского президента.

Зачем Зеленский рвётся вновь увидеться с Трампом

За что Трамп точит зуб на Зеленского. Фото © ТАСС / AP

Как сообщает канал «Резидент», Зеленский уже инициировал запрос на телефонный разговор с пока ещё кандидатом-республиканцем, чтобы обсудить личную встречу. «На Банковой решили не ждать официального вступления в должность Трампа и предложить свои драфты по урегулированию войны в Украине».

Смешной, ей-богу! Какая личная встреча? Трамп едва ли будет заинтересован в ней в ближайшие полгода. Он вообще ни с кем из иностранных лидеров не будет встречаться до вступления в должность, и первый его визит за пределы Штатов тоже явно будет не на Украину. А желающих самим приехать, чтобы просто сказать очно пару слов поздравления — будет очередь, способная трижды опоясать Белый дом.

Зеленский, наверное, впечатлился заявлениями Трампа о готовности закончить конфликт на Украине за 24 часа. А ведь ещё в начале года он предлагал Трампу «сначала думать, а уже потом говорить», называл обещания республиканца «неразумными и нереалистичными». Внезапно поверил?

Окей, только кто ему сказал, что его вообще пригласят для обсуждения решения? Даже безотносительно личной неприязни к нему нового американского лидера.

Сам же он написал: «Я ценю преданность президента Трампа подходу «мир через силу» в глобальных делах». И, очевидно, не понял, что «через силу» будет означать в том числе принуждение Киева к отказу от абсурдных требований границ 1991 года и радикальное сокращение (если не полное прекращение) финансирования Украины в случае несговорчивости её властей.

Другой вопрос, что предполагаемый «план Трампа» России тоже не сулит ничего хорошего, так как неизбежно будет противоречить целям СВО. Потому Россия и не спешит поздравлять Трампа. Нам изначально было всё равно, кто победит, мы просто без оглядки на США и их мнение делаем своё дело — выполняем задачи СВО, пусть не быстро, но сделаем это в полном объёме.

А вот главная задача Зеленского на посту, который он уже полгода занимает незаконно, — продержаться как можно дольше и банально спасти свою жизнь, —очевидно, провалена. И никакие ужимки не помогут даже продлить агонию. Ведь любой мир для него — смерть, а на продолжение конфликта с будущего года могут внезапно закончиться деньги…

Авторы Дмитрий Родионов