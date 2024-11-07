Трампа уличили в попытке довести НАТО до краха

НАТО может прекратить существование, если объявивший о своей победе на президентских выборах Дональд Трамп будет требовать от стран-участниц увеличить оборонные расходы. Об этом заявил бывший командующий войсками альянса в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис в статье для агентства Bloomberg.

«Если администрация Трампа будет настаивать на значительном увеличении взносов, вполне возможно, что это может либо привести к краху альянса, либо спровоцировать достаточное сопротивление со стороны Европы, чтобы побудить США фактически выйти из (НАТО)», — пояснил он.