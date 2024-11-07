Трампа уличили в попытке довести НАТО до краха
Экс-адмирал Ставридис: Требования Трампа к НАТО по обороне приведут к краху
НАТО может прекратить существование, если объявивший о своей победе на президентских выборах Дональд Трамп будет требовать от стран-участниц увеличить оборонные расходы. Об этом заявил бывший командующий войсками альянса в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис в статье для агентства Bloomberg.
«Если администрация Трампа будет настаивать на значительном увеличении взносов, вполне возможно, что это может либо привести к краху альянса, либо спровоцировать достаточное сопротивление со стороны Европы, чтобы побудить США фактически выйти из (НАТО)», — пояснил он.
Однако, по его словам, это всё же маловероятный и наихудший сценарий, так как Вашингтон заинтересован в развитии НАТО, что приносит американцам собственную выгоду. Ставридис назвал ближайшие месяцы «неудобным периодом» для альянса, так как Европе придётся «приспосабливаться к реалиям новой и скептической администрации в Вашингтоне».
Напомним, 5 ноября прошли выборы президента США. Демократическую партию представляла Камала Харрис, а от республиканцев баллотировался Дональд Трамп. Последний обошёл свою соперницу, набрав, по последним данным, 295 голосов выборщиков, тогда как за Харрис было отдано только 226. Харрис уже выступила с публичной речью и призвала демократов признать поражение. Сам Трамп объявил себя победителем, хотя окончательные итоги будут известны только в январе следующего года, тогда же состоится инаугурация нового президента.
ТАСС / АР