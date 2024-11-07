В команде Трампа выдали его план по стремительному завершению СВО в три шага

«Мы можем обучать [военных] и оказывать другую поддержку, но [заниматься этим будут в первую очередь страны Европы] мы не посылаем американских мужчин и женщин поддерживать мир на Украине. И мы не платим за это. Попросите поляков, немцев, англичан и французов этим заняться», — сказал анонимный член команды республиканца.