В команде Трампа выдали его план по стремительному завершению СВО в три шага
WSJ: План Трампа по Украине включает создание демилитаризованной зоны на фронте
Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin
Администрация избранного президента США Дональда Трампа раздумывает над новым сценарием завершения украинского конфликта. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. План администрации Трампа содержит следующие пункты:
- Линия фронта замораживается, а по всей её протяжённости объявляется демилитаризованная зона. Кто именно будет отвечать за её безопасность не говорится, однако собеседник газеты заявил, что к этому не будут иметь отношения ни войска США, ни контингент ООН, ни прочие финансируемые Вашингтоном организации;
- Украина ещё пор меньшей мере на 20 лет забывает о планах вступления в Североатлантический альянс;
- За это Штаты будут и дальше снабжать её оружием.
«Мы можем обучать [военных] и оказывать другую поддержку, но [заниматься этим будут в первую очередь страны Европы] мы не посылаем американских мужчин и женщин поддерживать мир на Украине. И мы не платим за это. Попросите поляков, немцев, англичан и французов этим заняться», — сказал анонимный член команды республиканца.
Ранее соратник Трампа Джей Ди Вэнс призвал Украину отказаться от некоторых территорий в обмен на мир. Журналисты считают, что будущий вице-президент ещё более враждебно относится к отправке денег Киеву, чем сам Дональд Трамп. Он также упоминал, что ни НАТО, ни США не должны иметь личных интересов на Украине, поскольку её конфликт не представляет угрозы для Штатов и альянса.