Американист раскрыл, приблизит ли победа Трампа достижение мира на Украине
Американист Торопов: С приходом Трампа к власти в США у РФ появилась надежда
С приходом Дональда Трампа к власти в США у России появилась надежда, что конфликт на Украине будет наконец-то разрешён. При этом для самих Соединённых Штатов вряд ли что-то изменится. Таким мнением поделился американист, кандидат политических наук Егор Торопов в интервью радио «Комсомольская правда».
«Палата представителей последние два года и так контролировалась республиканцами, которые выделяли деньги и Украине, и Израилю. При этом Россия получает более дружественную фигуру, которая не раз высказывала симпатию по отношению к нашей стране и Владимиру Путину. Поэтому есть надежда, что конфликт на Украине будет разрешён», — приводит его слова kp.ru.
Несмотря на то, что официальные итоги выборов в США ещё не подведены, Трамп уже вовсю празднует свою победу. В частности, по Сети разлетелось видео, где политик танцует под песню YMCA группы Village People перед своими сторонниками. Согласно последним данным, он смог набрать 277 голосов выборщиков, а его оппонентка от демпартии Камала Харрис получила лишь 226. В Совфеде РФ отметили, что цифры с выборов явно показывают недовольство американского народа политикой демократов, как внешней, так и внутренней.