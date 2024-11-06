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6 ноября, 19:36

Американист раскрыл, приблизит ли победа Трампа достижение мира на Украине

Американист Торопов: С приходом Трампа к власти в США у РФ появилась надежда

С приходом Дональда Трампа к власти в США у России появилась надежда, что конфликт на Украине будет наконец-то разрешён. При этом для самих Соединённых Штатов вряд ли что-то изменится. Таким мнением поделился американист, кандидат политических наук Егор Торопов в интервью радио «Комсомольская правда».

«Палата представителей последние два года и так контролировалась республиканцами, которые выделяли деньги и Украине, и Израилю. При этом Россия получает более дружественную фигуру, которая не раз высказывала симпатию по отношению к нашей стране и Владимиру Путину. Поэтому есть надежда, что конфликт на Украине будет разрешён», — приводит его слова kp.ru.

Политолог озвучил последствия победы Трампа на выборах
Политолог озвучил последствия победы Трампа на выборах

Несмотря на то, что официальные итоги выборов в США ещё не подведены, Трамп уже вовсю празднует свою победу. В частности, по Сети разлетелось видео, где политик танцует под песню YMCA группы Village People перед своими сторонниками. Согласно последним данным, он смог набрать 277 голосов выборщиков, а его оппонентка от демпартии Камала Харрис получила лишь 226. В Совфеде РФ отметили, что цифры с выборов явно показывают недовольство американского народа политикой демократов, как внешней, так и внутренней.

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kremlin.ru

Алёна Зиновьева
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