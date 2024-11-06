Американист раскрыл, приблизит ли победа Трампа достижение мира на Украине

С приходом Дональда Трампа к власти в США у России появилась надежда, что конфликт на Украине будет наконец-то разрешён. При этом для самих Соединённых Штатов вряд ли что-то изменится. Таким мнением поделился американист, кандидат политических наук Егор Торопов в интервью радио «Комсомольская правда».

«Палата представителей последние два года и так контролировалась республиканцами, которые выделяли деньги и Украине, и Израилю. При этом Россия получает более дружественную фигуру, которая не раз высказывала симпатию по отношению к нашей стране и Владимиру Путину. Поэтому есть надежда, что конфликт на Украине будет разрешён», — приводит его слова kp.ru.