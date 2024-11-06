Политолог озвучил последствия победы Трампа на выборах

Политолог Александр Асафов не исключил протесты в США после окончательного подведения итогов президентских выборов. Он предположил, что на улицы могут выйти сторонники Камалы Харрис, которая, по всей видимости, проиграет в гонке против Дональда Трампа.

«Протесты возможны, но перед выборами Дональд Трамп пообещал, что призывать к протестам не будет. И мы видим по результатам, что его сторонникам незачем выходить. Что касается другого лагеря, то здесь в случае победы Трампа какие-то возмущения возможны. Другой вопрос, какого они будут масштаба», — отметил Асафов в беседе с РИА «ФедералПресс».