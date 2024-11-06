Политолог озвучил последствия победы Трампа на выборах
Политолог Асафов: Сторонники Камалы Харрис могут устроить протесты в США
Политолог Александр Асафов не исключил протесты в США после окончательного подведения итогов президентских выборов. Он предположил, что на улицы могут выйти сторонники Камалы Харрис, которая, по всей видимости, проиграет в гонке против Дональда Трампа.
«Протесты возможны, но перед выборами Дональд Трамп пообещал, что призывать к протестам не будет. И мы видим по результатам, что его сторонникам незачем выходить. Что касается другого лагеря, то здесь в случае победы Трампа какие-то возмущения возможны. Другой вопрос, какого они будут масштаба», — отметил Асафов в беседе с РИА «ФедералПресс».
Согласно предварительным итогам, Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков, обеспечив себе победу. Это станет вторым случаем в истории страны, когда кто-то будет главой страны два срока, но не подряд. Первым таким президентом был Гровер Кливленд в конце XIX века. Таким образом, 45-й президент Трамп станет также 47-м президентом США. Республиканец уже объявил себя победителем, не став дожидаться окончательного подсчёта голосов.