Путин назвал пережившего три покушения Трампа мужественным человеком
Президент России Владимир Путин считает избранного главу Белого Дома Дональда Трампа очень мужественным человеком. Об этом рассказал сам российский лидер на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Можно как угодно к нему относиться. Сначала говорили, что он бизнесмен, мало чего в политике понимает, ошибок может совершить. Но его поведение в момент покушения на его жизнь на меня произвело впечатление. Он мужественный человек», — отозвался Путин о Трампе.
Напомним, что в первый раз Трампа пытались убить 13 июля в Пенсильвании. Выпущенная террористом пуля прошла в считаных миллиметрах от головы кандидата. Во второй раз, 15 сентября, политика хотел застрелить проукраинский фанатик, который активно поддерживает ВСУ и даже занимался вербовкой наёмников. О предотвращении третьего покушения на кандидата от Республиканской партии шериф округа Риверсайд Чад Бьянко сообщил 13 октября. Задержанный был на чёрном джипе и пытался проехать по поддельному пропуску, имея при себе заряженное оружие. Он не оказал сопротивления.
EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT/ТАСС