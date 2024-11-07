Путин назвал пережившего три покушения Трампа мужественным человеком

«Можно как угодно к нему относиться. Сначала говорили, что он бизнесмен, мало чего в политике понимает, ошибок может совершить. Но его поведение в момент покушения на его жизнь на меня произвело впечатление. Он мужественный человек», — отозвался Путин о Трампе.