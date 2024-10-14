«История заговоров»: Политолог оценил, мог ли Трамп устроить третье покушение на себя

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп вряд ли мог устроить третье покушение на себя, чтобы повысить свои рейтинги. Таким мнением поделился политолог и американист Малек Дудаков, комментируя слухи об инсценировке.

«Не стоит верить в такую историю заговоров. Тем более, как мы видим, второе и третье покушение никак на рейтингах Трампа не сказались, и на мнения электората они уже, в общем-то, не влияют», — заявил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Политолог считает, что у Трампа достаточно недоброжелателей, среди которых есть и психически неуравновешенные люди. Они вполне могли купить оружие и совершить покушение на экс-главу Белого дома.

Дудаков не исключил, что покушения на политика продолжатся, и Трамп к ним готов. В частности, миллиардер усилил охрану и выступает на публике за защитным стеклом. Поэтому достичь своей цели врагам бывшего лидера Штатов стало гораздо сложнее.