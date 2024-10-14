«История заговоров»: Политолог оценил, мог ли Трамп устроить третье покушение на себя
Политолог Дудаков: Трамп вряд ли мог инсценировать на себя третье покушение
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп вряд ли мог устроить третье покушение на себя, чтобы повысить свои рейтинги. Таким мнением поделился политолог и американист Малек Дудаков, комментируя слухи об инсценировке.
«Не стоит верить в такую историю заговоров. Тем более, как мы видим, второе и третье покушение никак на рейтингах Трампа не сказались, и на мнения электората они уже, в общем-то, не влияют», — заявил эксперт в разговоре с NEWS.ru.
Политолог считает, что у Трампа достаточно недоброжелателей, среди которых есть и психически неуравновешенные люди. Они вполне могли купить оружие и совершить покушение на экс-главу Белого дома.
Дудаков не исключил, что покушения на политика продолжатся, и Трамп к ним готов. В частности, миллиардер усилил охрану и выступает на публике за защитным стеклом. Поэтому достичь своей цели врагам бывшего лидера Штатов стало гораздо сложнее.
О предотвращении третьего покушения на кандидата от Республиканской партии шериф округа Риверсайд Чад Бьянко сообщил 13 октября. Задержанный был на чёрном джипе и пытался проехать по поддельному пропуску, имея при себе заряженное оружие. Он не оказал сопротивления. При этом на допросе мужчина оказался в шоке от предъявленных ему обвинений. Он рассказал, что сам сообщил полицейским на КПП об огнестреле в багажнике, а лицензии на оружие не оказалось из-за покупки стволов в Неваде, где действуют другие законы. По словам задержанного, причинять вред Трампу и кому-либо другому он не собирался.