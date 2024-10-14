Задержанный на митинге Трампа мужчина с оружием шокирован обвинениями

Житель Лас-Вегаса Вем Миллер, которого задержали при попытке попасть на митинг Дональда Трампа с дробовиком и пистолетом, опроверг обвинения в подготовке покушения на кандидата в президенты. По словам американца, он сам сообщил полицейским на КПП об огнестреле в багажнике, а лицензии на оружие не оказалось из-за покупки стволов в Неваде, где действуют другие законы. Об этом мужчина заявил изданию Southern California News Group.

«Эти обвинения — полная чушь. Я артист, я последний человек, который стал бы причинять кому-либо насилие и вред», — возмутился Миллер.

Задержанный подчеркнул, что он является журналистом-расследователем, зарегистрированным республиканцем и членом предвыборного штаба Трампа, а потому имел специальный пропуск на митинг политика в калифорнийской долине Коачелла. В настоящий момент Миллер освобождён из центра содержания под стражей под залог в пять тысяч долларов.