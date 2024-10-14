Вёз арсенал оружия: Полиция предотвратила третье покушение на Трампа

Вооружённый мужчина пытался попасть на митинг кандидата в президенты США Дональда Трампа в городе Коачелла, штат Калифорния. Полиция обнаружила в его машине целый арсенал полностью заряженного оружия, сообщила пресс-служба шерифа округа Риверсайд Чада Бьянко.

«Водитель-мужчина, идентифицированный как Вем Миллер, 49-летний житель Лас-Вегаса, как выяснилось, незаконно владел дробовиком, заряженным пистолетом и обоймой повышенной ёмкости. Миллер был взят под стражу без происшествий. <...> Инцидент не повлиял на безопасность бывшего президента Трампа или участников мероприятия», — уточнили правоохранители.