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13 октября, 21:14

Вёз арсенал оружия: Полиция предотвратила третье покушение на Трампа

Мужчина с дробовиком и пистолетом пытался попасть на митинг Трампа в Калифорнии

Дональд Трамп выступает в Коачелле. Обложка © X / Donald J. Trump

Дональд Трамп выступает в Коачелле. Обложка © X / Donald J. Trump

Вооружённый мужчина пытался попасть на митинг кандидата в президенты США Дональда Трампа в городе Коачелла, штат Калифорния. Полиция обнаружила в его машине целый арсенал полностью заряженного оружия, сообщила пресс-служба шерифа округа Риверсайд Чада Бьянко.

«Водитель-мужчина, идентифицированный как Вем Миллер, 49-летний житель Лас-Вегаса, как выяснилось, незаконно владел дробовиком, заряженным пистолетом и обоймой повышенной ёмкости. Миллер был взят под стражу без происшествий. <...> Инцидент не повлиял на безопасность бывшего президента Трампа или участников мероприятия», — уточнили правоохранители.

По данным американских СМИ, задержанный пытался пробраться на митинг по поддельному пропуску для прессы. Во время ареста мужчина признался, что хотел убить политика, утверждает пресса.

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Если бы план Миллера удался, это было бы третье по счёту покушение на республиканца за время предвыборной кампании. В первый раз Трампа пытались убить 13 июля в Пенсильвании. Выпущенная террористом пуля прошла в считанных миллиметрах от головы кандидата. А 15 сентября политика хотел застрелить проукраинский фанатик, который активно поддерживает ВСУ и даже занимался вербовкой наёмников.

Илья Пушкарев
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