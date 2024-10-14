Вёз арсенал оружия: Полиция предотвратила третье покушение на Трампа
Мужчина с дробовиком и пистолетом пытался попасть на митинг Трампа в Калифорнии
Дональд Трамп выступает в Коачелле. Обложка © X / Donald J. Trump
Вооружённый мужчина пытался попасть на митинг кандидата в президенты США Дональда Трампа в городе Коачелла, штат Калифорния. Полиция обнаружила в его машине целый арсенал полностью заряженного оружия, сообщила пресс-служба шерифа округа Риверсайд Чада Бьянко.
«Водитель-мужчина, идентифицированный как Вем Миллер, 49-летний житель Лас-Вегаса, как выяснилось, незаконно владел дробовиком, заряженным пистолетом и обоймой повышенной ёмкости. Миллер был взят под стражу без происшествий. <...> Инцидент не повлиял на безопасность бывшего президента Трампа или участников мероприятия», — уточнили правоохранители.
По данным американских СМИ, задержанный пытался пробраться на митинг по поддельному пропуску для прессы. Во время ареста мужчина признался, что хотел убить политика, утверждает пресса.
Если бы план Миллера удался, это было бы третье по счёту покушение на республиканца за время предвыборной кампании. В первый раз Трампа пытались убить 13 июля в Пенсильвании. Выпущенная террористом пуля прошла в считанных миллиметрах от головы кандидата. А 15 сентября политика хотел застрелить проукраинский фанатик, который активно поддерживает ВСУ и даже занимался вербовкой наёмников.